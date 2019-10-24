В Ривне посреди улицы открыли стрельбу [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в Ривне на улице Михаила Грушевского произошла стрельба. В ходе конфликта между мужчинами один из них выстрелил в другого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Медики сообщили правоохранителям, что в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением брюшной полости. По данным полиции, стрелком оказался 19-летний житель Ровенской области. Его задержали по предоставленным ориентированием.
"По предоставленным ориентированием экипаж патрульной полиции задержал мужчину, который садился в автомобиль службы такси. Им оказался 19-летний житель Костополя, у которого обнаружили и изъяли пистолет "Форт-12" с патронами. Известно, что указанное оружие является краденым. Его направили для проведения баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
Фото: стрельба в Ровно / rv.npu.gov.ua
Ранее сообщалось, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим, а также в Киеве введен план "Сирена".
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