В США подросток открыл стрельбу в школе [ Редактировать ]
В США старшеклассник открыл стрельбу в школе. Одного из пострадавших забрали в больницу. Через два часа поисков полиция задержала и самого стрелка - он вернулся в школу.
"Все, что могу сказать - оба несовершеннолетние. Пострадавшему 16 лет, а подозреваемому - 17. Они поссорились на школьном дворе. Затем подозреваемый вытащил пистолет, стрелял много раз и попал в свою жертву дважды. Офицеры узнали, что после этого он отдал оружие неизвестному, сбежав с территории школы", - сообщил Джон Креган, представитель полицейского департамента Санта Розы.
Ранее сообщалось, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим.
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