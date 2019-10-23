В США старшеклассник открыл стрельбу в школе. Одного из пострадавших забрали в больницу. Через два часа поисков полиция задержала и самого стрелка - он вернулся в школу.

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"Все, что могу сказать - оба несовершеннолетние. Пострадавшему 16 лет, а подозреваемому - 17. Они поссорились на школьном дворе. Затем подозреваемый вытащил пистолет, стрелял много раз и попал в свою жертву дважды. Офицеры узнали, что после этого он отдал оружие неизвестному, сбежав с территории школы", - сообщил Джон Креган, представитель полицейского департамента Санта Розы.

Ранее сообщалось, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим.