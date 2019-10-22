В центре Харькова открыли стрельбу [ Редактировать ]
В центре Харькова на улице Пушкинской двое неизвестных устроили стрельбу. Так, известно, что они целились по 30-летнему мужчине и его 18-летнему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Подозреваемых разыскивают.
"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что чиновники устроили жуткую перестрелку, а также банда обстреляля дом прокурора.
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