Евгений Петросян порадовал фанатов "солнечным" фото [ Редактировать ]
Популярный советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян поделился с поклонниками новым фото. Соответствующий кадр артист опубликовал в Instagram.
"Ах, эта красная рябина. Среди осенней желтизны"... Здесь, в Волгограде, я захватил золотую осень. Солнышко это подтверждает!", - написал Петросян.
Поклонники сделали комплимент внешнему виду артиста: "Какой вы свежий!", "Такой солнечный", "Просто самый лучший".
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова удивила фанатов новым фото.
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