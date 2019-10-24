Популярный советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян поделился с поклонниками новым фото. Соответствующий кадр артист опубликовал в Instagram.

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"Ах, эта красная рябина. Среди осенней желтизны"... Здесь, в Волгограде, я захватил золотую осень. Солнышко это подтверждает!", - написал Петросян.

Поклонники сделали комплимент внешнему виду артиста: "Какой вы свежий!", "Такой солнечный", "Просто самый лучший".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова удивила фанатов новым фото.