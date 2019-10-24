Аттестация прокуроров: в ГПУ сообщили результаты [ Редактировать ]
23 и 24 октября прокуроры прошли первый этап аттестации для перевода в Офис генерального прокурора. Это было анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генпрокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 из 964 человек.
Еще 118 человек не явились на аттестацию.
"Эти результаты являются предварительными, поскольку кадровая комиссия еще рассматривает заявления о результатах экзамена, которые поступили, и время для предоставления обоснования прокурорами, которые не явились на тестирование, еще не истекло", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Рябошапка уволил начальника управления спецрасследований ГПУ.
по теме
В ГПУ уволят 218 прокуроров
В Генеральной прокуратуре Украины уволят 218 прокуроров
Рябошапка назначил прокурора Львовской области
Руслан Рябошапка назначил новым прокурором Львовской области Ирину Диденко
Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры
В пятницу, 4 октября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры
Облысение у мужчин: названа неожиданная причина
Ученые определил, в каких случаях мужчины чаще всего лысеют