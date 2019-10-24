23 и 24 октября прокуроры прошли первый этап аттестации для перевода в Офис генерального прокурора. Это было анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генпрокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 из 964 человек.

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Еще 118 человек не явились на аттестацию.

"Эти результаты являются предварительными, поскольку кадровая комиссия еще рассматривает заявления о результатах экзамена, которые поступили, и время для предоставления обоснования прокурорами, которые не явились на тестирование, еще не истекло", - говорится в сообщении.

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