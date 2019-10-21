В Генеральной прокуратуре Украины уволят 218 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации. Это будет сделано в рамках реформы прокуратуры, сообщает пресс-служба ГПУ.

Также уволят и прокуроров, которые подали заявление на прохождение аттестации с нарушениями установленной формы.

Читайте также Посадки депутатов: в ГПУ намерены арестовать Дубневича

Отмечается, что около 96% прокуроров (11 277) подали заявку на аттестацию. Из них 1082 в Генпрокуратуре.

Они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис Генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством.

Раньше сообщалось о том, что НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Гладковского. А также названа причина его ареста.