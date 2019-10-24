Украина получила "безвиз" с еще одной страной [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, было подписано соглашение между правительствами Украины и Доминиканы об отмене визовых требований. Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц на своей странице в Twitter.
Соглашение вступает в силу 13 ноября.
Граждане Украины и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.
Также соглашением предусмотрены бесплатные долгосрочные визы для пребывания более 90 дней.
Раньше сообщалось о том, что Украина подписала важный документ с Колумбией. А также Украина потеряла безвиз с двумя странами.
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