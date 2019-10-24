28 жовтня відзначатимуть 75 річницю звільнення України від фашистських загарбників. Напередодні цієї дати у Дніпрі привітали тих, хто визволив місто від нацистів. Ветеранів щороку меншає. Нині їх у місті близько сотні. Із деякими - поспілкувалися наші кореспонденти.

Василь Рондов від самого ранку готувався зустрічати гостей. Навіть дістав урочистий піджак - із медалями й орденами. Сьогодні до нього завітала голова обласного осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Марія Пустова. До 75 річниці звільнення України ветеранові принесли квіти й подарунки.

"С праздником. Боевые гвоздики, вы ж понимаете, без них - ну, никак нельзя. Ну и конечно подарок".

Коли почалася війна, йому було 17 років. Бойове хрещення було під час форсування Дніпра. Рідне місто звільняв у складі 36-ї армії 3-го українського фронту. Про бойовий шлях ветеран може розповідати годинами.

"Пошли через Днепр по этому мостику и пошли освобождать город Днепропетровск. И дошли там с боями, я шел аж до Кривого Рога. Под Кривым Рогом я был ранен", - пригадує Василь Рондов, ветеран Другої Світової війни

З орденами на грудях гостей зустрічає і підполковник танкових військ Анатолій Старушко. Показує найголовнішу для нього нагороду - медаль за форсування Дніпра. Чоловік тут народився й виріс. А в 17 років випало на долю звільняти рідне місто від загарбників.

"Рано утром сильный туман был. Мы под прикрытием этого тумана переправились. Рано утром, немцы нас не ожидали. Потому-что, когда мы ворвались в их блиндажи, так у них еще на столах стоял чайник, а некоторые немцы за пулеметом бежали в нижнем белье - не успели обмундироваться. И пошли по городу, по дороге на город Кривой Рог", - розповідає Анатолій Старушко, ветеран Другої Світової війни.

Форсування Дніпра тривало з 24 серпня по 23 грудня у 1943 році. За звільнення міста віддали свої життя понад 5 тисяч бійців. Тих, хто тоді вижив, нині у Дніпрі не більше як 100. До ветеранів у обласному осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" завітали в рамках акції "Дякуємо за життя".

"Я, как дочь ветерана, сегодня признаю свою вину, потому что мы не уберегли мир, который нам подарили наши отцы и деды. Они завещали нам беречь этот мир, по тому-что, мир - это самое основное в стране. Наша политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за мир в стане. Как эго можно сегодня достичь? Только сев за стол переговоров. Мир в стане нам нужен сегодня и сейчас - чтобы было будущее у наших детей, чтобы старики жили достойно. Чтобы мы чувствовали, что наша страна и наше государство защищает наши права. И мы будем такие акции продолжать изо дня в день", - зазначила Мария Пустова, - голова обласного осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ветерани завжди готові розповісти про життя до та після війни, але тяжко зітхають, коли мова заходить про бойові дії, що вже 5 років тривають на Сході країни.

"Самое основное - нам сейчас нужно закончить войну. - Это первая задача всех".

25 жовтня обласна організація партії "Опозиційна платформа - За життя", проведе урочистий захід для ветеранів війни Дніпропетровської області з нагоди 75-ї річниці визволення України від нацизму.