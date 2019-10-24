В Киеве школьник заболел дифтерией [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, в Киеве, в одном из лицеев на Позняках, официально подтвердили случай заболевания дифтерией, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Киева.
Заболел один из учеников лицея №303.
В заведении ввели карантин в определенном классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.
Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея. Всем родителям уже завтра предложено осуществить осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы №303 в медицинском кабинете лицея.
Ранее сообщалось, что под Винницей в интернате отравились дети, а также в Украине корь скосила больше 57 тысяч человек.
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