В четверг, 24 октября, в Киеве, в одном из лицеев на Позняках, официально подтвердили случай заболевания дифтерией, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Киева.

Заболел один из учеников лицея №303.

Читайте также На Закарпатье зафиксировали вспышку дифтерии

В заведении ввели карантин в определенном классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея. Всем родителям уже завтра предложено осуществить осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы №303 в медицинском кабинете лицея.

Ранее сообщалось, что под Винницей в интернате отравились дети, а также в Украине корь скосила больше 57 тысяч человек.