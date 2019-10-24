По состоянию на 24 октября на Закарпатье у четырех человек диагностировали дифтерию. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

Так, всего госпитализировали 15 человек, 4 из которых - больны. Остальные квалифицированы как носители. Четырем из них введено по 20 тыс. единиц противодифтерийной сыворотки.

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"По той информации, которую удалось собрать эпидемиологам, первый больной заболел 8 октября. За последние полгода он не выезжал, это иностранный студент-медик. По словам больного, он за пределы Украины в течение последних полгода не выезжал. В больницу обратился 11 октября. в результате проведенных обследований и лабораторного исследования, у пациента 23 октября был подтвержден диагноз дифтерия. Ему сыворотка не вводилась, поскольку не было клинической картины, необходимой для введения сыворотки", - рассказал Курпита.

Сообщается, что после получения этого результата были организованы осмотры группами врачей, которые осмотрели 120 студентов Ужгородского национального университета, контактировавших с больным в учебном заведении. У 44 из них взяты бактериологические исследования, поскольку были признаки ЛОР-патологии.

Ранее сообщалось, что под Винницей в интернате отравились дети, а также в Украине корь скосила больше 57 тысяч человек.