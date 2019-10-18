В городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с тем, что начало отопительного сезона попало под угрозу срыва. Об этом сказал Маркиян Мальский, глава Львовской областной государственной администрации, на своей странице в Facebook.

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"Сегодня на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняты решения о признании ситуации чрезвычайной в связи с неспособностью выполнения взятых на себя обязательств управляющей компанией по софинансированию из областного и местных бюджетов части средств, необходимых для запуска ТЭЦ", - сообщил Мальской.

Так, он заявил, что на заседании Львовской областной рады будет рассмотрен этот вопрос и ситуация будет урегулирована.

Тепло в домах будет, однако еще большая часть работы впереди.

Ранее сообщалось, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление