Отопительный сезон: в городах объявили ЧС [ Редактировать ]
В городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с тем, что начало отопительного сезона попало под угрозу срыва. Об этом сказал Маркиян Мальский, глава Львовской областной государственной администрации, на своей странице в Facebook.
"Сегодня на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняты решения о признании ситуации чрезвычайной в связи с неспособностью выполнения взятых на себя обязательств управляющей компанией по софинансированию из областного и местных бюджетов части средств, необходимых для запуска ТЭЦ", - сообщил Мальской.
Так, он заявил, что на заседании Львовской областной рады будет рассмотрен этот вопрос и ситуация будет урегулирована.
Тепло в домах будет, однако еще большая часть работы впереди.
Ранее сообщалось, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление
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