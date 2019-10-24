Отопительный сезон: где уже включили тепло [ Редактировать ]
Украина уже входит в отопительный сезон. В домах украинце начали включать тепло, кроме кроме Одесской и Херсонской областей. Об этом сообщается на официальной странице Министерства развития громад и территорий в Facebook.
"Сегодня (24 октября) с утра в Украине отапливаются 35% объектов социальной сферы и 15,5% - жилой", - сообщили в министерстве.
При этом в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях тепло дали уже более чем в половине жилых домов.
Ранее сообщалось, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление
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