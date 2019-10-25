У Дніпрі спецпризначенці затримали підривників банкоматів. Троє чоловіків цілий рік нівечили пристрої фінансових установ заради збагачення. Навмисно обирали апарати у віддалених районах, без відеокамер. І підривали їх. На рахунку підозрюваних десятки пошкоджених банкоматів. Суму награбованого наразі не озвучують. Під час трусу правоохоронці вилучили зброю, номерні знаки автомобілів, бронежилети та злочинне знаряддя. Підривникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Всі слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження порушеного за частиною 4 статті 285. Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 2 статті 194 ККУ, умисне знищення або пошкодження майна", - говорить Сергій Бухінник, начальник Дніпровського ВП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.