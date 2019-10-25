У Дніпрі спецпризначенці затримали підривників банкоматів [ Редактировать ]
У Дніпрі спецпризначенці затримали підривників банкоматів. Троє чоловіків цілий рік нівечили пристрої фінансових установ заради збагачення. Навмисно обирали апарати у віддалених районах, без відеокамер. І підривали їх. На рахунку підозрюваних десятки пошкоджених банкоматів. Суму награбованого наразі не озвучують. Під час трусу правоохоронці вилучили зброю, номерні знаки автомобілів, бронежилети та злочинне знаряддя. Підривникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
"Всі слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження порушеного за частиною 4 статті 285. Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 2 статті 194 ККУ, умисне знищення або пошкодження майна", - говорить Сергій Бухінник, начальник Дніпровського ВП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
по теме
"Нічого святого": на Черкащині затримали церковного злодія
Із сільських храмів він виносив старовинні ікони та пожертви вірян. Потому збував через інтернет. Слідчі встановили - чоловік обікрав 27 церков на Київщині та Черкащині
Нічне вбивство у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
Під час обшуку у нього вилучили мисливську помпову рушницю. Стрілянина у центрі Дніпра сталася уночі. За словами правоохоронців невідомі обстріляли автомобіль Мерседес, у якому був 27-річний Артем Багдасарян. Він загинув на місці
Німецький парламент відхилив пропозиції зняти санкції з Росії
На обидві законодавчі ініціативи Комітет у закордонних справах бундестагу відреагував негативно. Опозиціонерів не підтримала жодна з партій
Американці покинуть Сирію - Дональд Трамп
Дональд Трамп виводить війська. Президент США в спеціальному теле-зверненні оголосив - американці покинуть Сирію
На ринку Троєщини вибухнула граната
Минулося без постраждалих - повідомляють в поліції. Там розпочали кримінальне провадження. Здетонувало близько першої ночі на території ринку