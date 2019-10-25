Гелловін під забороною. Депутати Рівненської міськради рекомендують скасувати святкування Відьомської ночі в місті. Ініціювали рішення місцеві християнські конфесії. Їх обурила кривава реклама свята. Які аргументи і кому не можна буде перевдягатися в нечисть, - з'ясовували наші кореспонденти.

Банери, на яких зображена дівчина з порізаними венами та закривавленим обличчям, розвісили по всьому Рівному. Така реклама Гелловіну обурила представників християнських конфесій міста.

"Нас призвичаюють до таких картин - і це жахливо. Це недобре пропагувати кров. У нас в Україні і так вистачає сьогодні насильства, війна, жертви, домашнє насильство", - наголосив Олександр Третяк, ректор Рівненської духовної семінарії.

Представники церковних інституцій прийшли на сесію міськради просити депутатів очистити вулиці Рівного від такого неподобства. І водночас заборонити святкувати Гелловін. Депутати підтримали церковників і підготували проект рішення про заборону святкування:

"Може нам започаткувати в останній тиждень осені "Свято Гарбуза" в Рівному. Це буде і свято осені, і плюс в українській традиції".

Згодом текст документа дещо змінили. І замість "заборонити" вказали "рекомендувати" не святкувати. "За" проголосувало 26 рівненських обранців.

"По-перше, згідно законів, ви нічого не можете забороняти - це не правильно. Є суб'єкти господарювання - кафе, ресторани, інші якісь, які можуть це проводити. Одною з рекомендацій вже прийнятого рішення - є рекомендувати комунальним закладам освіти і культури не відзначати на території закладів Гелловін", - зазначила Галина Кульчинська, заступниця міського голови Рівного.

Банери з кривавою рекламою вже зафіксували фахівці Держпродспоживслужби. І відкрили справу щодо порушення "Закону про рекламу". Нині встановлюють замовника.

"Якщо буде підтверджені ознаки порушення по яких зараз ми досліджуємо рекламу, то відповідно тоді можна буде говорити про застосування штрафних санкцій за розповсюдження реклами. Це п'ятикратний розмір від вартості розповсюдження реклами", - наголосив Володимир Рачинський, начальник відділу контролю за рекламою ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Компанія-замовник розміщення рекламних банерів - перепросила в жителів міста і оперативно взялася їх міняти. Проте зміна картинки вже не врятує свято.