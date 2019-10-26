В субботу, 26 октября, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что это решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.

В декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что в США требуют публикации связанных с Украиной документов, а также советник Трампа по саммиту G7 уходит в отставку.