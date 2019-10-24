Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обязали опубликовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Соответствующая информация обнародована в постановлении судьи столичного округа Колумбии Кристофера Купера.

Сроки - в течении 30 дней.

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Известно, что в публикацию документов входит переписка между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

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Купер также постановил, что представители организации должны встретиться с сотрудниками внешнеполитического ведомства, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации.

Раньше сообщалось о том, что Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия. А также США возобновят переговоры с Северной Кореей.