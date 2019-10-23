Советник Трампа по саммиту G7 уходит в отставку [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, советник президента США Дональда Трампа по вопросам внешней торговли и саммиту "Большой семерки", Келли Энн Шоу намерена уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters.
"Мне показалось, что пришло время для меня... Я готова к своему следующему, новому приключению", - прокомментировала свою отставку Шоу.
Другие причины ухода Шоу пока неизвестны. Она также отметила, что проработала в федеральном правительстве 10 лет, тогда как планировала остаться только на три года.
Как уточняет агентство, Шоу входила также в команду, консультировавшую президента во время торговых переговоров с Китаем.
Ранее сообщалось, что Трамп написал ипсьмо Эрдогану.
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