Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом сообщает Telegram-канал "Последний блокпост #Нет капитуляции".

Как сообщается, глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуацие на фронте.

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли 13 населенных пунктов.