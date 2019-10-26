Зеленский посетил добровольцев в Золотом [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом сообщает Telegram-канал "Последний блокпост #Нет капитуляции".
Как сообщается, глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуацие на фронте.
"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли 13 населенных пунктов.
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