Госбюджет-2020: Зеленский заявил сокращении расходов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о совещании с министром финансов. Соответствующую публикацию он сделал в свое Telegram-канале.
"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - написал президент.
Глава государства добавил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины.
Раньше сообщалось о том, что Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон. А также Сенцов сделал заявление о Зеленском.
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