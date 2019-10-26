Як виглядає безпечне виверження вулкану? Скільки витратять американці на цукерки до Гелловіну? Та хто перетворив жука на Ґретту Тунберґ? Про це та інше - в нашому огляді.

Південний схід Австралії потерпає від лісових пожеж. На узбережжі Нового Південного Уельсу вщент згоріли два будинки. Чи є загиблі та поранені - невідомо. Густий дим від пожеж видно за десятки кілометрів. Жителі прилеглих районів знімають це на відео та викладають в інтернет. Поширенню вогню сприяють суха погода та сильний вітер. Цьогоріч жовтень назвали найгарячішим за останні роки. Стовпчик термометра сягає 38 градусів за Цельсієм - на 16 градусів більше норми.

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Третій день поспіль не вщухають лісові пожежі в Каліфорнії. Рятувальники повідомили одразу про кілька осередків займання. Неподалік Лос-Анджелеса вогонь знищив десятки будинків. На щастя, ніхто не постраждав. В окрузі Санта-Кларіта евакуювали 50 тисяч жителів. Через смог від пожеж у Долині Сан Фернандо скасовано заняття в школах та університетах.

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Лісові пожежі з Каліфорнії поширилися і на сусідню Мексику. Щонайменше три людини загинуло та півтори сотні будинків знищено у мексиканському містечку Тіхуана - на кордоні зі США. Вже вигоріло близько трьох тисяч гектарів землі. Місцева влада заявила, що полум'я локалізовано на більше, ніж половині площі займання. А завдяки сприятливому прогнозу погоди вже до кінця завтрашнього дня обіцяють повністю загасити вогонь.

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До десяти зросла кількість загиблих від повеней та зсувів ґрунту на сході Японії. Це вже другий тайфун, що обрушився на регіон за останній місяць. За півдоби випало майже 30 сантиметрів опадів. Перекрито автошляхи. У префектурі Чіба через стихію без води залишилися близько 5 тисяч домогосподарств. Місцевих жителів закликають не виходити з дому без нагальної потреби.

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На французькому острові Реюньйон в Індійському океані розпочалося виверження вулкану Пітон-де-ла-Фурнез - вже п'яте з початку року. Цей вулкан - один з найактивніших у світі. За останні 10 років він нагадував про себе два десятки разів. Зараз, як і раніше, загрози для місцевих жителів немає, - запевняють сейсмологи. Тож про евакуацію не йдеться. Навпаки - побачити на власні очі яскраве видовище з'їжджаються сотні туристів і на згадку фільмують виверження.

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Близько трьох мільярдів доларів витратять американці на цукерки до Гелловіну, - про це свідчать дані дослідження Національної асоціації кондитерів США. За традицією, солодощі роздають дітям, які в святкових костюмах стукають у двері та просять почастувати їх. Найпопулярнішим залишається шоколад. На другому місці - іриски з кукурудзяним сиропом. На третьому - м'ятні льодяники, карамельки та цукерки з лакрицею.

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У Франції збираються узаконити марихуану. Легалізацію вже схвалила Нижня палата парламенту. Тепер документ має затвердити Сенат і підписати президент. Ідеться про вживання каннібасу з медичною метою. Очікують, що нововведення запрацює вже у першій половині наступного року. Легально вживати марихуану зможуть близько 3 тисяч пацієнтів, які страждають на невиліковні хвороби, епілепсію, розсіяний склероз та ускладнень після хіміотерапії.

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В Британії новий вид жука назвали на честь шведської екоактивістки Ґрети Тунберґ. Комаха завдовжки міліметр, не має очей, але з двома антенами. Її знайшов у Кенії британський ентомолог Вільям Блок 59 років тому і подарував лондонському Музею природознавства. Нещодавно на безіменну комаху в колекції музею звернув увагу доктор Майкл Дарбі і вирішив таким чином "віддати належне видатному внеску Ґрети у справу екологічної просвіти".