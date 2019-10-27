Ксению Собчак заподозрили в беременности (фото) [ Редактировать ]
Ксению Собчак заподозрили в беременности. Ведущая появилась на светском мероприятии с округлившимся животом. Об этом сообщил Telegram-каналом "Только никому".
Ведущая пока не комментирует эти слухи. На ивенте она появилась в молочном тренче и платье в тон. Ее засняли сбоку, потому на видео отчетливо заметно, как из-под верхней одежды звезды выпирает достаточно заметный живот.
В сети активно комментирую интересное положение Собчак. Но многие списывают это, на лишний вес звезды.
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