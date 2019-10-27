Приход зимнего сезона часто для водителей становится неожиданностью, и количество ДТП резко увеличивается. Водителям напомнили, что сейчас самое время сменить шины. Об этом сообщили на сайте Патрульной полиции.

"Обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения в осенне-зимний период и напоминаем, что самое время "переобуть" свой автомобиль - сменить летние шины на зимние", - указано в сообщении.

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Также, водителям напомнили, что в этот период управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умение действовать в непредвиденных ситуациях.

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