Закон об отсрочке штрафов, который подписал президент Владимир Зеленский, будет распространяться не на всех. Об этом сообщает Лигазакон.

Дорожный Адвокат на свой странице в Facebook сообщает, что в октябре площадки таможен переполнились автомобилями, ввезенных в режиме "Транзит" и изъятых во время попыток вывезти их обратно за границу.

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За просрочку временного ввоза до десяти дней водителям грозил штраф 5100 грн, а более чем за 30 дней – 170 тыс. грн или конфискация авто.

За езду на нерастаможенном авто водителю грозил штраф в размере 8500 грн, за повторное подобное нарушение, зафиксированное в течение года, – 17 тыс. грн с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта или без такового).

Ранее сообщалось, что в Кабмине предложили решение вопроса о растаможке "евроблях".