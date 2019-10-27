На Чернігівщині школярі заразилися гепатитом [ Редактировать ]
Спалах гепатиту на Чернігівщині. 12 людей ймовірно заразилися "Гепатитом-А" у школі №7. Всі вони у лікарні. Спочатку занедужав учень п'ятого класу та працівниця їдальні. Згодом ще троє дітей. Стан хворих стабільний.
"Гепатит-А" не переходить у хронічну форму. Навчання у школі не переривали. Зараз експерти проводять дослідження води та їжі у шкільному буфеті
Аби не допустити розповсюдження інфекції у навчальному закладі проводять дезинфікуючі прибирання.
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