Гепатит в Чернигове: количество заразившихся возросло [ Редактировать ]
В Чернигове возросло количество учеников школы, которые заразились гепатитом А. Теперь их 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
"По состоянию на 7:00 утра в лечебном учреждении с подозрением на гепатит А находятся на лечении 15 учеников школы №7 города Чернигов", - сказано в сообщении.
Известно также, что специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что под Львовом госпитализировали студентов с вирусным гепатитом.
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