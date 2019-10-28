В Чернигове возросло количество учеников школы, которые заразились гепатитом А. Теперь их 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"По состоянию на 7:00 утра в лечебном учреждении с подозрением на гепатит А находятся на лечении 15 учеников школы №7 города Чернигов", - сказано в сообщении.

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Известно также, что специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что под Львовом госпитализировали студентов с вирусным гепатитом.