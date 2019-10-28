В понедельник, 28 октября, в министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что отопительный сезон стартовал во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой.

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Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:

Ивано-Франковская - 80%,

Ривненская- 24,8%,

Хмельницкая - 4,9%,

Житомирская - 41,2%,

Винницкая -60,9%,

Киевская - 6,2%,

Киев - 42,8%,

Черниговская - 20,1%,

Кировоградская - 43%,

Николаевская - 6,2%,

Днепропетровская - 33%,

Полтавская - 0,3%,

Сумская - 22,7%,

Харьковская - 57,8%,

Донецкая - 40,1%,

Луганская - 9,8%,

Запорожская - 4,7%.

Ранее сообщалось, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление