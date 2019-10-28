Отопительный сезон начался во всех регионах [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, в министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что отопительный сезон стартовал во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой.
Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.
Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:
- Ивано-Франковская - 80%,
- Ривненская- 24,8%,
- Хмельницкая - 4,9%,
- Житомирская - 41,2%,
- Винницкая -60,9%,
- Киевская - 6,2%,
- Киев - 42,8%,
- Черниговская - 20,1%,
- Кировоградская - 43%,
- Николаевская - 6,2%,
- Днепропетровская - 33%,
- Полтавская - 0,3%,
- Сумская - 22,7%,
- Харьковская - 57,8%,
- Донецкая - 40,1%,
- Луганская - 9,8%,
- Запорожская - 4,7%.
Ранее сообщалось, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление
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