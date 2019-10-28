В Украину идут холода [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, погода в Украине ухудшится, ожидается похолодание до +7+13. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, в течении дня ожидается +7+13 градусов, на юго-востоке +12+15.
"Небольшие дожди пройдут на западе, севере, местами в центре и возможные в Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с, (то есть, эпоха штиля завершается). Ночью и утром местами туманы", - сообщила она.
Также, по прогнозу Диденко, в Киеве 29-го октября существенные осадки не предвидятся, максимум морось или где-то будет незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.
Ранее сообщалось, что Европа содрогнулась от прогноза на зиму.
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