Зеленский назначил главу Киевской ОГА [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышева главой Киевской областной государственной администрации.
Текст документа опубликовали на сайте главы государства.
"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Ранее мы писали о том, что названа дата, когда в "Слуге народа" выберут нового главу партии.
по теме
Сначала Киев должен стать комфортным для своих жителей, а уже потом - для туристов - Андрей Вавриш
Развивать Киев нужно ради комфорта городских жителей, а не ради привлечения туристов
В Украине стартовал пресс-марафон Зеленского (видео)
В четверг, 10 октября, в Украине стартовала первая большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского
"Получат заслуженные приговоры": Зеленский провел встречу с сотрудниками НАБУ
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками антикоррупционных ведомств
Из аэропорта "Киев" начали эвакуировать людей: что случилось
Эвакуацию объясняют "чрезвычайной ситуацией"
Отсрочка Brexit: в Евросоюзе приняли решение
В понедельник, 28 октября, страны-члены Евросоюза приняли решение