В "Слуге народа" выберут нового главу партии: названа дата [ Редактировать ]
Партия Слуга народа проведет партийный съезд 9 или 10 ноября. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после согласительного совета.
"Если я не ошибаюсь, съезд партии состоится 9 или 10 числа", - сказал он и добавил, что повестка дня съезда еще формируется.
"В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового главы партии. А также выборов в ОТГ", - добавил он.
Напомним, что депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе. Также сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".
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