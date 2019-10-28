Партия Слуга народа проведет партийный съезд 9 или 10 ноября. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после согласительного совета.

"Если я не ошибаюсь, съезд партии состоится 9 или 10 числа", - сказал он и добавил, что повестка дня съезда еще формируется.

"В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового главы партии. А также выборов в ОТГ", - добавил он.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе. Также сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".