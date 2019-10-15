Зеленский подписал закон о прослушке [ Редактировать ]
Во вторник, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) прослушивать независимо от СБУ. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Сообщается, что 15 октября документ возвращен в парламент с подписью президента.
Согласно закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.
Кроме того, документом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении. Нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.
Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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