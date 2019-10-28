Украину "накроет" густой туман [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Во вторник, 29 октября, в южных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читайте также Зима 2020: сколько будут длиться холода
"29 октября ночью и утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также мы писали о том, что в Киеве прогнозируются сильные заморозки до -5 градусов.
по теме
Prev Next
28 октября 2019 03:30
Мощные ливни и похолодание: синоптики ошарашили украинцев
В понедельник, 28 октября, погода в Украине будет прохладной, а в некоторых регионах даже дождливой
25 октября 2019 04:02
Последние теплые дни: когда в Украину придет похолодание
В пятницу, 25 октября, погода в Украине будет сухая и теплая
24 октября 2019 15:34
Погода в Киеве: столицу накроет густой туман
В пятницу, 24 октября, в Киеве будет сильный туман
23 октября 2019 13:32
Украину "накроет" сильный туман
В четверг, 24 октября, на территории Украины будут неблагоприятные погодные условия
21 октября 2019 19:08
В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности
Во вторник, 22 октября, ночью и в первой половине дня в Украине будет туман