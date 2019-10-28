Вопрос транзита газа через Украину президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу после окончания в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - заявили в Кремле.

Раньше сообщалось о том, что после переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии. А также Макрон и Путин провели телефонный разговор.