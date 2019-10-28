Газовый вопрос: Меркель и Путин обсудили важные вопросы [ Редактировать ]
Вопрос транзита газа через Украину президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу после окончания в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - заявили в Кремле.
Раньше сообщалось о том, что после переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии. А также Макрон и Путин провели телефонный разговор.
по теме
У Брюсселі розпочинаються тристоронні газові переговори
Україна, Росія та Євросоюз говоритимуть про можливе продовження контракту щодо транзиту газу
Росія та Угорщина таємно саботували переговори "Україна-США" - ЗМІ
Господар Кремля і угорський прем'єр під час розмов з американським президентом вмовляли голову Білого дому не підтримувати українську владу
Навальний назвав можливих наступників Володимира Путіна
Наступниками Володимира Путіна на посаді президента Росії можуть стати чинні глава міноборони Сергій Шойгу або керівник МЗС РФ Сергій Лавров. Таку думку висловив російський опозиціонер Олексій Навальний під час форуму у Варшаві
Контракт по газу: Россия готова внести изменения
Цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной
"Опозиційна платформа - За життя" закликає відновити прямі закупівлі газу з Росії - Юрій Бойко
Україні необхідно відновити прямі закупівлі газу з РФ, адже зараз російський газ потрапляє до нас через Європу, і коштує в кілька разів дорожче