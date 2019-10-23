После переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии [ Редактировать ]
Россия и Турция пришли к общему мнению касательно ситуации в Сирии. Об этом стало известно по результатам встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Ердогана.
Переговоры привели к тому, что Анкара заявила об окончании военной операции.
Через несколько часов после объявления о договоренности Путина и Эрдогана Минобороны Турции заявило, что Соединенные Штаты сообщили о завершении вывода курдских боевиков из "безопасной зоны", чего требовала Анкара.
Президент Путин после завершения шестичасовой беседы с турецким коллегой заявил, что сторонам удалось выйти на "судьбоносные решения".
Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум из десяти пунктов, в котором отмечается, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".
Раньше сообщалось о том, что Евросоюз вводит санкции против Турции.
по теме
"Слуг народа" проверят на полиграфе
Офис президента требует пройти проверку на полиграфе некоторых "слуг народа"
Подготовка к саммиту "нормандской четверки" приостановлена - Песков
В Кремле заявили о приостановлении "нормандского формата"
Турция готова остановить операцию в Сирии
В Турции приняли решение об остановке военной операции
Предложения Минфина по ренте железной руды требуют доработки - Гетманцев
Необходимо найти компромиссное решение при рассмотрении и дальнейшей доработке законопроекта №1210
Мощнейшее политическое оружие: Зеленский переговорил с Меркель
Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германией Ангелой Меркель