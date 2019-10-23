Россия и Турция пришли к общему мнению касательно ситуации в Сирии. Об этом стало известно по результатам встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Ердогана.

Переговоры привели к тому, что Анкара заявила об окончании военной операции.

Через несколько часов после объявления о договоренности Путина и Эрдогана Минобороны Турции заявило, что Соединенные Штаты сообщили о завершении вывода курдских боевиков из "безопасной зоны", чего требовала Анкара.

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Президент Путин после завершения шестичасовой беседы с турецким коллегой заявил, что сторонам удалось выйти на "судьбоносные решения".

Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум из десяти пунктов, в котором отмечается, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".

Раньше сообщалось о том, что Евросоюз вводит санкции против Турции.