Встреча в "нормандском формате": Макрон и Путин провели телефонный разговор [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, президенты Франции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность проведения следующего саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Владимир Путин "вновь акцентировал целесообразность тщательной подготовки саммита, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения "минских соглашений"".
"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.
Также в Кремле заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".
"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки".
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