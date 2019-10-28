29 октября православная церковь отмечает память мученика Лонгина Сотника, который был родом из Каппадокии. Он вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Лонгин стал свидетелем чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы).

После всего увиденного он поверил в то, что Иисус - Сын Божий. Именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента сотник очень плохо видел и только с Божьей помощью смог исцелиться.

В народе Лонгин Сотник почитается целителем глазных болезней.

Традиции 29 октября

Наши предки считали Лонгина Сотника не только целителем глазных болезней, но и защитником дома от нечистой силы. Верили, что он стоит у ворот и оберегает человеческое жилище от различных опасностей.

В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на мороз, чтобы на них попал добрый и целебный солнечный свет.

В конце октября многие охотники выезжают на промысел. Чтобы охота была удачной, читали специальный заговор. Нельзя ругаться в этот день и быть в плохом настроении.

Приметы на 29 октября

Порывистый ветер – к дождю.

Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.

Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.

Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.

Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.

Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

Тучи против ветра идут – к дождю.

Тучи опускаются – к ненастью.

Иней на деревьях – к потеплению.

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