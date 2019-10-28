Трамп підписав документ про вихід з договору про "відкрите небо" [ Редактировать ]
Трамп підписав документ про намір вийти з договору про "відкрите небо". Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Офіційно Білий дім ще не коментував плани президента. Один із високопосадовців заявив, що дискусії тривають. Союзницькі країни, зокрема Україна, наполягають на збереженні Договору. Згідно з його положеннями, 34 держави-учасниці Угоди мають право здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями одна одної. Відмова від цього договору може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження, зокрема, за Росією.
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