Пересечение КПВВ детьми по загранпаспортам: Гончарук отправился на Донбасс [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поехал на Донбасс вместе с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой. Представители Кабмина посетили КПВВ в Новотроицком. Соответствующую публикацию в Facebook сделала министр.
Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо, - сказала Коляда.
Министр также добавила, что с пограничниками обсуждалась важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам.
"Пока есть месяц на отработку нового механизма", - добавила Коляда.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил об угрозе отключения тепла. А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.
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