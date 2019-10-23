С 1 января в Украине отключат тепло: Гончарук заявил об угрозе [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, премьер-министр Алексей Гончарук сделал заявление о том, что ждет украинцев этой зимой. Так, по его словам, если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 года, несколько украинских городов могут остаться без отопления. Об этом министр заявил на брифинге.
Украинское правительство прорабатывает сценарии, если контракт с Россией не будет продолжен.
"В случае если прекратится транзит газа в Европу, наших запасов достаточно, чтобы обеспечить отопление. Но из-за особенности работы ГТС у нескольких небольших городов могут быть проблемы с отоплением", - добавил Гончарук.
Раньше сообщалось о том, что премьер-министр срочно созвал "слуг народа". А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.
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