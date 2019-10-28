В Киеве мужчина убил собаку своего знакомого. Он несколько раз ударил ножом животное. Об этом сообщает Информатор.

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Патрульные задержали нападающего по месту его проживания. Он объяснил, что они вместе со знакомым отдыхали у него на квартире. Во время отдыха возник конфликт из-за собаки его друга, и владелец квартиры несколько раз ударил пса ножом.

Ранее сообщалось о том, что заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен.