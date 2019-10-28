Мужчина зверски поиздевался над собакой [ Редактировать ]
В Киеве мужчина убил собаку своего знакомого. Он несколько раз ударил ножом животное. Об этом сообщает Информатор.
Патрульные задержали нападающего по месту его проживания. Он объяснил, что они вместе со знакомым отдыхали у него на квартире. Во время отдыха возник конфликт из-за собаки его друга, и владелец квартиры несколько раз ударил пса ножом.
Ранее сообщалось о том, что заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен.
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