Заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен [ Редактировать ]
В пресс-службе полиции Киевской области выступили с важным заявлением. Правоохранительным органам удалось выяснить, что заказчиком расстрела авто в Княжичах 21 октября оказался известный бизнесмен.
Известно, что мотивом преступления стали личные отношения с потерпевшим.
"Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Как выяснилось, мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим", - говорится в сообщении.
Также установлено, что злоумышленники, которые ждали свою жертву в засаде, совершили около 9 прицельных выстрелов из пистолета.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 17 октября, в центре Днепра был расстрелян автомобиль 27-летнего Армена Багдасаряна.
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