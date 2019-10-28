В Киеве пройде суд над инспектором за незаконное строительство / Фото: galnet.fm

В Киеве будут судить главного государственного инспектора в области надзора над строительством за выдачу разрешений на строительство в опасных зонах столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Чиновника задержали на взятке в 10 тысяч гривен.

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"В июле 2019 года чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 10 тыс гривен за свое содействие в получении разрешения на выполнение работ повышенной опасности на территории Киева, и не отражение в актах проверки нарушений норм законодательства о труде и привлечения служебных лиц частного предприятия к административной ответственности во время проведения плановых проверок", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.