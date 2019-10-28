В сети появилось видео с места ликвидации лидера "ИГ" / Фото: скриншот

В сети появилось видео турецких журналистов "Анадолу" из района, где американские военные ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

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На видео можно рассмотреть обломки зданий и хозяйственных построек. Предположительно, там находилось укрытие главаря "ИГИЛ".

Ранее сообщалось о том, что американцы ликвидировали главаря ИГИЛ.