Дональд Трамп подтвердил смерть лидера ИГ [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе. Об этом президент заявил на брифинге.
"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него", - сказал Трамп, уточнив, что Аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.
Президент также отметил, что в ходе спецоперации ни один американский военнослужащий не погиб.
Также, Трамп выразил особую благодарность Турции, Сирии, Ираку и РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади.
Ранее сообщалось о том, что американцы ликвидировали главаря ИГИЛ.
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