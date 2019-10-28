Игрок "Динамо" жестко раскритиковал клуб [ Редактировать ]
Футболист "Динамо" Карлос Самбрано жестко раскритиковал организацию в киевском клубе. С соответствующим заявлением игрок выступил в прямом эфире своего Instagram.
В "Динамо" плохая организация, что есть - то есть. Если в "Динамо" происходят какие-то изменения, то команду покидают иностранцы, не украинцы. У меня есть хорватский одноклубник, который играл в финале чемпионата мира, он также выступает за вторую команду. В клубе спокойно могут задействовать нас, но не делают этого, - подчеркнул перуанец.
Отметим, что Самбрано пока не сыграл за "Динамо" ни одного матча.
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" неожиданно оступилось в матче Лиги Европы с "Копенгагеном".
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