В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на столичном НСК "Олимпийском" сошлись лидеры квартета В - "Динамо" и "Копенгаген".



Гости открыли счет в матче уже на 2-й минуте. Стаге отдал выверенный пасс головой на Сотириу, а нападающий вколотил мяч в сетку ворот Бущана. Этот гол психологически надломил "бело-синих", которые фактически весь первый тайм не могли найти свою игру.

Подопечные Михайличенко допускали слушком много технического брака, им тяжело давались переходы из обороны в атаку. В дело вновь включились фланговые навесы, подавляющее большинство которых не находили адресата и были нейтрализованы защитниками датского клуба. Гости же, как и предполагалось перед матчем, сели в глухую оборону, действуя в основном на контратаках.



После перерыва киевляне собрались и быстро восстановили статус-кво, вернув интригу в матче. Освободившийся от опеки Артем Шабанов после навеса от Цыганкова блестяще пробил в правый нижний угол ворот. Голкипер скандинавов был бессилен. Несмотря на все попытки команд, до конца матча счет больше не изменился.



В параллельном поединке группы "Мальме" минимально обыгрывает "Лугано" (2:1), вплотную приблизившись к лидерам квартета, отставание от которых теперь составляет всего один балл. Следующие поединки команды проведут 7 ноября.



"Динамо" (Киев, Украина) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1



Голы: Шабанов, 53 -Сотириу, 2.



"Динамо": Бущан, Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Де Пена, Беседин.



"Копенгаген": Джонссон, Бартолец, Папагианнопулос, Овьедо, Нельссон , Зека, Фишер, Стаге, Фальк, Сантос, Сотириу.

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