Известная артистка Настя Каменских шокировала поклонников новыми образами. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

"Классные образы у нас получились. У каждого свой стиль, характер и настроение, прям снова хочется примерить. Напишите, какой вам понравился больше", - написала Каменских.

Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Да ты то как всегда прекрасна, но вот клип и песня. Дно з днищ, бред который еще поискать надо", ", "Под Марув косит", "Настя, пора в зал, ляшки большие сильно", "Тело удлинили", "С белым париком будто голову месяц не мыла".

Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских похвасталась сексуальным снимком в купальнике. А также Настя Каменских показала фото в прозрачном белье.