Курс валют на 30 октября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2019 года поднял официальный курс доллара до 25,11 гривен, что на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2511,3805 гривен за 100 долларов (+4,6661гривен).
При этом курс доллара на 29 октября составлял 2506,7144 гривен за 100 долларов.
Ранее мы писали о том, что курс биткоина стремительно падает, а также сообщали, что в Украине ввели в обращение новую памятную монету.
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