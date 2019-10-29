Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2019 года поднял официальный курс доллара до 25,11 гривен, что на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2511,3805 гривен за 100 долларов (+4,6661гривен).

При этом курс доллара на 29 октября составлял 2506,7144 гривен за 100 долларов.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина стремительно падает, а также сообщали, что в Украине ввели в обращение новую памятную монету.