Курс валют на 29 октября - прогноз НБУ [ Редактировать ]
НБУ / Фото: соцсети
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 октября. Регулятор поднял курс гривны на 11 копеек по отношению к доллару. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2506,7144 гривны (-10,6972);
- 100 евро - 2779,1943 гривны (-16,8948).
Раньше сообщалось о том, чего ждать украинцам с 1 октября. А также на днях курс доллара упал до нового минимума.
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