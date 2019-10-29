Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $153.95. За неделю курс вырос на $1986. За месяц курс биткоина поднялся на $1451.
Теперь за монету предлагают $9480.39.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $184.96$;
- Litecoin $58.97;
- Bitcoin Cash $271.28;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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