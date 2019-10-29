Курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $153.95. За неделю курс вырос на $1986. За месяц курс биткоина поднялся на $1451.

Теперь за монету предлагают $9480.39.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $184.96$;

$184.96$; Litecoin $58.97;

$58.97; Bitcoin Cash $271.28;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.