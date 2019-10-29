У Зеленского огласили стоимость восстановления Донбасса [ Редактировать ]
В Офисе Президента Украины назвали стоимость восстановления Донбасса. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов на форуме в Мариуполе.
По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии России на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.
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