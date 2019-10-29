В Офисе Президента Украины назвали стоимость восстановления Донбасса. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов на форуме в Мариуполе.

По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии России на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - сказал он.